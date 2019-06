Programma finaledag Regio-Voetbal Toernooien

SLEEUWIJK/REGIO • De Regio-Voetbal Toernooien, waaronder de EM Kantoorsystemen Cup en de Jakko Sport Cup, zijn gevorderd tot de eindstrijd. Het programma van de finaledag is inmiddels bekend.

De toernooifinales worden maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) gespeeld bij vv Sleeuwijk. Gratis toegang. Sponsors van de Regio-Voetbal Toernooien zijn: EM Kantoorsystemen, Jakko Sport en Trainingskampioen.nl.

Programma finaledag:

JO13: 10:00 uur, Sleeuwijk - VVAC (veld 1).

MO13: 10:00 uur, Noad'32 - SV Meerkerk (veld 2).

B-finale EM Cup : 12:00 uur, Ameide - De Alblas (veld 1).

MO15: 12:00 uur, MVV'58 - Sleeuwijk/SteDoCo (veld 2).

Jakko Sport Cup VR: 14:30 uur, DSC - SteDoCo (veld 1).

JO15: 14:30 uur, Drechtstreek - Kozakken Boys (veld 2).

EM Cup: 17:00 uur, GJS - Kozakken Boys 2 (veld 1).

Prijzen

De winnaar van de EM Cup ontvangt een waardecheque van 3500 euro voor een trainingskamp in het buitenland, de verliezer krijgt een waardecheque van 1500 euro voor een trainingskamp in binnen- of buitenland.

De winnaar van de B-finale en van de Jakko Sport Cup worden verrast op een trainingsdag op Papendal, inclusief lunchbuffet.

Voor de winnaars van de jeugdcategorieën ligt een cheque klaar voor een paintballarrangement bij Paintballzone in Dordrecht.