Teams uit Altena gezocht voor groot jeu-de-boulestoernooi

SLEEUWIJK • Jeu de Boules Altena in Sleeuwijk organiseert op zaterdag 28 september het Kernen Altena Toernooi, bedoeld om de kennismaking tussen de verschillende plaatsen van de nieuwe gemeente Altena te bevorderen.

De jeu-de-boulesvereniging is daarvoor op zoek naar tweetallen uit Almkerk, Andel, Babyloniënbroek, Drongelen, Dussen, Eethen, Genderen, Giessen, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Oudendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Uppel, Veen, Waardhuizen, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Ook hoopt de vereniging dat het college van B&W ook een team afvaardigt.

Voor de aanmeldingen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Spelers dienen minimaal 12 jaar oud te zijn.

Gezellige dag

"We zoeken niet naar gekwalificeerde spelers, maar juist naar mensen die op zoek zijn naar een gezellige dag", aldus Jeu de Boules Altena. "De boules mag je zelf meenemen, maar wij hebben meer dan genoeg boules op de club om iedereen te voorzien. Dat is dus al één obstakel minder. Verder zorgen we ervoor dat je de regels van tevoren in huis hebt."

Aanmeldingen kunnen tot 5 juli worden gestuurd naar wedstrijdsecretaris@jdbaltena.nl.

http://www.jdbaltena.nl