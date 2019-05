Veel te doen bij Beachsport Vereniging Werkendam

WERKENDAM • De komende dagen zijn er vele activiteiten op de Copakadijk in Werkendam.

Op Hemelvaartsdag organiseert Beachsport Vereniging Werkendam het Junior Beach Circuit, waarbij spelers in diverse leeftijdscategorieën punten kunnen halen voor deelname aan de Junior Beach Finals later dit jaar in Scheveningen.

De dag begint om 10:00 uur. Voor de jongste jeugd wordt dan een toernooi gespeeld volgens het Kadijk Beachvolleybal Start Systeem. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meedoen, ook zonder ervaring. De overige leeftijdscategorieën komen gedurende de gehele dag en avond aan de beurt.

Ook op vrijdagavond wordt er gestreden in het Junior Beach Circuit. Op zaterdag wordt er gespeeld in de eerste en tweede divisie van de nationale beachcompetitie bij de dames en de derde divisie bij de heren. In de eerste divisie spelen maar liefst drie thuisteams mee en ook in de tweede divisie verschijnen twee thuisteams, trainend op de Copakadijk, aan de start.

