Knappe prestaties turnsters WIK

WIJK EN AALBURG • WIK-turnsters Lieve Colijn en Mirthe Lankhaar hebben zaterdag tijdens de districtsfinale in Cuijk knappe prestaties neergezet.

De districtsfinale is op hun niveau de hoogst haalbare finale, waarbij geturnd wordt tegen de beste 35 turnsters uit de regio's Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Lieve begon haar wedstrijd op vloer, waar zij een mooie oefening op muziek liet zien met goed uitgevoerde elementen, zoals de arabier flikflak en loopsprong kattensprong.

Voor het toestel sprong had ze haar springbenen weer meegenomen en turnde een hele mooie overslag halve draai over de pegasus. Uiteindelijk bleek Lieve hier het tweede cijfer van alle turnsters gekregen te hebben, wat een hele knappe prestatie is.

Op brug turnde Lieve, ondanks een blaar, een nette gespannen oefening. Haar oefening eindigde ze met een hele mooie hoge salto af tot stand. Op het laatste toestel balk turnde Lieve mooie elementen, maar ze viel van de smalle balk. Ze is geëindigd met een hoog aantal punten en werd 29e van de regio.

Risico

Mirthe mocht beginnen op sprong. Zij nam het risico om een nieuwe sprong te laten zien, overslag halve draai. Deze werd goed uitgevoerd en Mirthe kreeg dan ook een hoog cijfer. Op brug heeft ze een mooie oefening laten zien die helemaal werd doorgeturnd. Op balk was Mirthe tijdens het inturnen al erg stabiel en werden alle elementen tot stand geturnd. Tijdens haar wedstrijdoefening kwamen er wat zenuwen bij, maar had zij alsnog een mooie stabiele en soepele oefening. Dit bleek zelfs het vijfde cijfer te zijn.

Op het laatste toestel vloer zat Mirthe lekker in haar oefening en turnde mooie elementen. Zij kreeg dan ook zeer verdiend een hoog cijfer, het vijfde cijfer van de 35.

Mirthe is geëindigd op een knappe elfde plaats van de 35 turnsters die deelnamen aan deze districtsfinale. Eind juni mag zij met nog zeven turnsters van WIK deelnemen aan de toestelfinale in Prinsenbeek.