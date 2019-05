ACKC wint gemakkelijk in Rotterdam

ALMKERK • ACKC heeft afgelopen weekend eenvoudig gewonnen bij THOR in Rotterdam. Het duel eindigde, mede dankzij vijf treffers van Sabine Meerman, in een 9-22 overwinning.

Voor de Rotterdammers was handhaving in de 3e klasse het belangrijkste doel, terwijl ACKC zich ten doel heeft gesteld kampioen te worden of op zijn minst promotie af te dwingen.

ACKC kan zich nu gaan op maken voor alweer de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Komende zaterdag 1 juni komt Olympia uit Spijkenisse op bezoek en deze wedstrijd zal een feestelijke karakter krijgen. De supporter van het jaar wordt bekend gemaakt en er wordt vast afscheid genomen van coach Mark den Hartog. De wedstrijd in Almkerk begint om 15:30 uur.