Acht records voor BBZ-junioren

WERKENDAM • Vijf Biesboschzwemmers hebben in Eindhoven acht persoonlijke records gezwommen in de strijd om de titels voor Zuid-Nederland.

Zwemmers van verenigingen uit Zeeland, Limburg en Noord-Brabant namen het de afgelopen twee weekenden in Eindhoven tegen elkaar en klok op tijdens de Regionale Zomer Kampioenschappen 2019 lange baan. Roos Suppers, Romée van Rossem, Nicole Bogerd en Floor van Dijk hadden allen de limiet behaald op de 50 vrije slag. Daarnaast mocht Roos ook nog starten op de 100 en 200 meter vrije slag.

Dit viertal kwamen ook samen uit op de 4x100 wissel- en vrije slag estafette en alle starts leverde goede prestaties op. Roos wist op de 50, 100 en 200 vrije slag haar tijden uit het 50 meter bad te verbeteren. Ze behaalde haar beste klassering op de 200 'vrij'. Op de 50 meter verraste Floor met een hele snelle tijd. Ze was als langzaamste namens de Biesboschzwemmers ingeschreven, maar na alle series bleek ze de snelste van het kwartet te zijn. Floor bleef Romée 0,04 seconden voor. Roos en Nicole bleven niet veel achter bij de beide dames.

Estafette

Ook de estafettes gingen goed. De vrije slag estafette leverde een elfde plaats op en alle vier de meiden waren sneller dan hun beste tijden. Aan het einde van de beide weekenden stond de wisselslag estafette gepland en hierop eindigden de dames nog een plaats hoger, namelijk tiende. De tijd van Romée op de rugslag was een verbetering van ruim een seconde van haar persoonlijk record.

De laatste die deelnam aan de RZK2019lb was Sanne van de Pol. Sanne startte op de 50 vrije slag en zij wist opnieuw binnen de 30 seconden te finishen. Met deze tijd eindigde Sanne in de middenmoot van het damesveld. Ruim tien jaar geleden deed Sanne voor het eerst mee aan een kampioenschap.

De volgende wedstrijd voor deze dames is aan het einde van de maand juni, dan staat er een wedstrijd in Giessenburg op het programma. Drie weken eerder, in het pinksterweekend, komen zes jonge zwemmers aan de start van de Brabantse Kampioenschappen voor zwemmers tot elf jaar.