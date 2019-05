Roald Leemans wil eindelijk vlammen

HANK • Twee keer reeds kwam Roald Leemans met de nieuwe en in een fraaie livery gestoken Citroën DS3 R5 Evo3 aan de start. Evenzovele keren moest de jonge Brabander echter voortijdig de strijd staken. Het is daarom dat hij tijdens de ELE Rally wil laten zien waartoe hij in staat is.

"We hebben ons portie pech dit jaar al wel weer gehad", zegt Roald getergd. "In de eerste wedstrijd hadden we gewoon domme mechanische pech en in de tweede wedstrijd stonden de differentiëlen, na onderhoud in Frankrijk te hebben gehad, helemaal anders afgesteld waardoor uiteindelijk weer iets kapot ging."

Met man en macht wordt er in de werkplaats gewerkt om de differentiëlen weer terug te stellen naar de oorspronkelijke instelling. "Die was voor mij perfect, ik kan daarmee de auto goed zetten en had ik er alle vertrouwen in", aldus de Hankenaar. "Verder wordt hij weer helemaal nagekeken. Tijdens de ELE Rally willen we er gewoonweg vol voor gaan."

Tweede plaats

In de vorige editie van de ELE Rally reed Leemans met een DS3 R3T, het lichtere broertje van de huidige R5 versie. Ze streden in de klasse RC3 en hij wist daarin een fraaie tweede plaats te behalen. "We verwachten dit jaar geen top 3-klassering, daarvoor is het startveld gewoonweg te sterk. Desalniettemin willen we zo hoog mogelijk eindigen en ik denk dat een plaats bij de eerste tien haalbaar zou moeten zijn. Meters maken en ervaring met deze auto opdoen is nu het belangrijkste."

De ELE Rally duurt lang en is geldt als een zware wedstrijd. Er staan de deelnemers zestien slopende klassementsproeven te wachten. Vrijdagavond zal de wedstrijd rond 19:00 uur beginnen vanaf het startpodium in Son en Breugel, terwijl na middernacht de eerste auto in het Parc Fermé wordt gezet. Zaterdagmorgen mogen de auto's van 11:34 uur uit het Parc Fermé worden gehaald.

De finish is rond 22:04 uur voorzien in het centrum van Son en Breugel.

http://www.elerally.nl