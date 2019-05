Acht keer podium MTB'ers Jan van Arckel

ARKEL • Mountainbikers van Jan van Arckel hebben zaterdag een geslaagde thuiswedstrijd verreden. De jeugd pakte uiteindelijk acht podiumplaatsen.

De dag begon al goed in categorie 1, waarbij Niek Wolthuis (Hank) de tweede plaats pakte. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) werd vierde en was daarmee het tweede meisje. Max van Kolfschoten (Giessenburg) werd tiende en daarmee de vijfde jongen. In categorie 2 was Isis Versluis (Meerkerk) ontketend. Ze won met ruim een halve minuut voorsprong haar thuiswedstrijd.

In categorie 4 reed Darian Groeneveld (Rijswijk) een sterke race. In een groot deelnemersveld behaalde hij de zestiende plaats. Mark Witzier (Hardinxveld) werd 41e. Nora van der Dussen (Arkel) streed dapper mee en werd uiteindelijk 45e. Bij categorie 5 veel Jan van Arckel renners aan de kop van het veld. Er stond vandaag geen maat op Rick Versloot (Hardinxveld). Elena Poppelaars (Sleeuwijk) was ook in topvorm en kwam als tweede over de streep en was daarmee uiteraard ook het eerste meisje. Daarachter was er een schitterende strijd tussen Daan Hartog (Giessenburg) en Nederlands kampioen Boris van der Voort. Daan werd de derde jongen. Tim Verwolf (Langerak) gaf ook vol gas op zijn thuisparcours en pakte heel knap de 6e plaats. Luuk Wolthuis (Hank) werd negende en zo stonden er vijf JvA-MTB'ers in de top 10. Duco Schrijver (Gorinchem) deed ook van zich spreken met een mooie veertiende plaats. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem) werd na een knappe race achttiende en mocht als derde meisje het podium betreden.

In categorie 6 was Sam van Herk (Arkel) ook in goede doen. Hij lag lange tijd op plek 6, maar na twee valpartijen viel hij terug naar de negende plaats. Nadat hij vorige week nog moest opgeven vanwege zijn rug, kan Sam terugkijken op een mooie top 10-plaats in zijn eigen Arkel. Stijn van Wingerden (Hardinxveld) knokte zich na een wat mindere start goed terug en werd achttiende. Luuk Viveen werd 28e en Daniel de Rooij (Giessenburg) 30e.

In categorie 7 volgde Christiaan van Rees (Groot-Ammers) het voorbeeld van Isis en Rick. Vanaf de start gaf hij vol gas en daarmee lag het veld op zijn gat. Ronde voor ronde bouwde Christiaan zijn voorsprong uit en pakte hij de winst. Feiko van der Dussen (Arkel) reed een hele sterke race en werd knap vijfde. Dion Slomp (Hoornaar) reed lang in de top 10 maar kreeg het zwaar in de laatste ronde, maar pakte een prima 14e plaats. Joas Houweling (Gorinchem) mocht een keurige 22e plaats noteren.