Medailles voor turnsters WIK tijdens toestelfinales

WIJK EN AALBURG • Elf turnsters van WIK hebben zaterdag mooie resultaten geboekt tijdens de toestelfinales in Prinsenbeek.

Emma van Tilborg (Jeugd 1 D3) had zich geplaatst voor maar liefst drie toestellen. Zij begon met een mooie en nette vloeroefening. Ze gleed echter een beetje weg met haar hand tijdens het boogje achterover, wat haar wat punten kostte.

In de toestelfinales moet alles perfect worden uitgevoerd, aangezien het om tienden en honderdsten gaat. Op het onderdeel balk turnde Emma een super oefening. Veruit haar beste oefening van dit seizoen. Ze greep net naast een podiumplek en eindigde op plaats 5. Emma mocht afsluiten op haar lievelingstoestel, de brug. Met een mooie, gespannen oefening met hoge zwaaien mocht Emma het podium beklimmen om de zilveren medaille in ontvangst te nemen.

Feline Tankens (Jeugd 1 D2) mocht haar lievelingstoestel vloer turnen. Zij was als tweede aan de beurt en turnde een geweldige oefening met een hele mooie arabier flikflak. Ze kreeg heel verdiend dan ook een hoog punt. Feline moest nog drie rondes in spanning afwachten wat haar punt waard was. De concurrentie is groot en daarom is het ontzettend knap dat zij op de tweede plek is geëindigd. Gwen Boll (Jeugd 2 H) turnde een strakke balkoefening, waarbij ze haar elementen goed uitvoerde.

Ze haalde alleen niet voldoende punten voor een medaille. Op vloer turnde ze een mooie oefening op muziek met een mooie arabier flikflak tot stand. De jury vond haar oefening zo goed dat ze naast een mooi cijfer ook de bronzen medaille mee naar huis mocht nemen. Lynn van Wijnen (Junior G) liet op de balk naast een mooie radslag ook goed uitgevoerde sprongen zien en een strakke oefening zonder wiebels. De jury gaf haar een mooi cijfer en hiervoor kreeg ze als totale verrassing zelfs heel erg verdiend de bronzen medaille omgehangen,

Ook Anne van Rijswijk (Pupil 2 D2), Fenne van der Pol (Pupil 1 D3), Fay Schouten (Jeugd 2 H), Sarissa Smulders (Jeugd 2 H), Benthe Colet (Jeugd 2 G), Esmee van Bergeijk (Jeugd 2 G) en Lieve Colijn (jeugd 2 G) deden het goed in Prinsenbeek.