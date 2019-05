Biesboschzwemmers zijn in vorm

werkendam • Voor de jonge Biesboschzwemmers stond er dit seizoen nog laat een wedstrijd op de kalender. Normaal gesproken zijn deze zwemmers al in april klaar met de wedstrijden. Voor de Biesboschzwemmers verliep deze wedstrijd voorspoedig. De 23 zwemmers wisten bijna 30 persoonlijke records en een clubrecord te zwemmen.

Het clubrecord werd gezwommen door Tess Vonk op de 200 meter wisselslag. Zij wist haar eigen record met ongeveer tien seconden aan te scherpen en wist binnen de drie minuten te finishen. De komende twee weekenden zal een aantal zwemmers deelnemen aan de regiokampioenschappen in Eindhoven en in het pinksterweekend verschijnen zes jonge zwemmers aan de start van de miniorenfinales in Tilburg.

Ook de masters van de Biesboschzwemmers hebben het goed gedaan. Tijdens de open Nederlandse masterskampioenschappen 2019 lange baan in Amersfoort begin deze maand was oogst na drie en een halve dag zwemmen één gouden en vijf zilveren medailles. Annette Wijnja pakte één gouden en drie zilveren medailles.