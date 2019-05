Goed weekend voor Niek Wolthuis

HANK • Wielrenner Niek Wolthuis uit Hank is zondag eerste geworden in de categorie 1 bij het jeugdomnium van RWV De Spartaan in Rijswijk.

De onderdelen waren een tijdrit en een rit in lijn. De rit in lijn telde mee voor NK-kwalificatie. Een dag daarvoor was Wolthuis nog tweede geworden tijdens de eerste Biesbosch-jeugdklassieker.

Luuk Wolthuis uit Hank eindigde in de Biesbosch als elfde in categorie 5. In Rijswijk werd hij een dag later negende.

Tijdens de wedstrijd van De Spartaan werd Stan Holthuis uit Sleeuwijk in categorie 4 32e.

Tijdens de 56e editie van de Flevotour eindigde plaatsgenoot Geert van Kapel zaterdag als 27e bij de junioren. Van de 134 renners aan de start wisten er slechts 62 rijders te finishen.