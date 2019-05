Cross Smash 2 op jacht naar titel

WERKENDAM • Het tweede team van BC Cross Smash heeft het Nederlands kampioenschap in het vizier.

In de reguliere competitie wist Cross Smash 2 overtuigend kampioen te worden in de achtste divisie. Afgelopen zaterdag kwamen de afdelingskampioenen uit de regio Centrum in Amersfoort bijeen om te strijden wie zich het sterkste team van de regio mag noemen.

De Werkendammers lieten met 5-0, 4-1 en 4-1 geen spaan heel van de concurrentie. Cas Beumer, Willem Schouten, Ronald van Wijk en Kimberley Verwoert kregen hulp van Kim Beumer en Mirthe Lock, die voor de afwezige Kristel Verduyn speelden.

Beide speelsters spelen dit seizoen nog in de jeugd (U17), maar hebben laten zien klaar te zijn om de overstap naar de senioren te maken. Op zaterdag 8 juni gaat het avontuur verder, met de laatste kwalificatieronde voor de finale van het Nederlands kampioenschap in de achtste divisie op 22 juni.