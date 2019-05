ACKC wint eerste Altena-derby van SKV

ALMKERK • De eerste Altena-derby tussen ACKC en SKV is zaterdag gewonnen door de Almkerkse korfballers.

Vanaf het beginsignaal was al meteen duidelijk dat ACKC ook deze keer weer de bovenliggende partij zou worden. SKV kreeg ook wel wat kansen, maar halverwege de eerste helft maakte de 5-0 stand al veel duidelijk. Terwijl ACKC zeker niet zijn beste spel speelde en soms wat te gretig was, hoefden de Almkerkers na twintig minuten pas de eerste tegentreffer te incasseren en al snel daarop de 6-2.

Ondanks het grote veldoverwicht werd het verschil zeker niet weergegeven in de stand bij rust: 8-2. Coach Mark den Hartog kon er wel vrede mee hebben, maar stuurde zijn ploeg in de tweede helft met de opdracht het veld in om het tempo uit de eerste helft te blijven spelen en hiermee de tegenstander uiteindelijk lam te leggen. De opdracht werd vanaf het begin van het tweede bedrijf ter harte genomen en ACKC wist via Amber de Ruiter Jelle van de Water en tweemaal Wietze de Vries de voorsprong op te voeren naar 12-2. De wedstrijd - onder toeziend oog van vele supporters van beide ploegen - was niet spannend, maar wel aantrekkelijk.

Af en toe konden de Sleeuwijkers wat terug doen, maar dat weerhield de groen-witten er niet van om na driekwart wedstrijd al een 15-3 voorsprong te hebben vergaard. ACKC kon in het laatste kwart de wedstrijd moeiteloos uitspelen, Frank Bakker werd vanwege een lichte blessure uit voorzorg naar de kant gehaald en hierdoor kon Arné van Herwijnen weer wat speelminuten meepikken. Ook werden nog wat andere wisselingen toegepast en mocht Noor de Graaf ook nog invallen. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 19-6 en kan ACKC de koploper blijven.

Komende zaterdag 18 mei is er weer een thuiswedstrijd op sportpark De Alm. Dan zal er in verband met Benederpop om 14:20 uur worden begonnen met daaraan voorafgaande ACKC 2. Beide Almkerkse teams spelen dan tegen Ventura Sport uit Strijen. Een lastige tegenstander, waarbij ACKC zeker aan de bak zal moeten om het beoogde kampioenschap aan het einde van de rit binnen te kunnen halen.