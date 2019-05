BC Virtus (Werkendam) promoveert naar Promotiedivisie

WERKENDAM • BC Virtus heeft zaterdag voor de tweede keer BV Amsterdam verslagen en promoveert naar de Promotiedivisie, de op een na hoogste basketbalafdeling in Nederland.

De Werkendammers versloegen de Amsterdammers in Amsterdam vorige week met 58-59. Zaterdag was de return in De Crosser in Werkendam. Hier won BV Virtus met 65-62.

Virtus is ongeslagen kampioen geworden in de Eerste Divisie B van de Nederlandse Basketbal Bond.

Amsterdam was tweede geworden in de Eerste Divisie A.