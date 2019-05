Voormalig topzwemmer naar Werkendam

WERKENDAM • Voormalig topzwemmer Sebastiaan Verschuren komt donderdag naar Werkendam om een clinic te verzorgen aan de leden van De Biesboschzwemmers.

Vorig jaar bestond zwemvereniging De Biesboschzwemmers 50 jaar en als cadeau van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) kregen de Werkendammers een clinic aangeboden.

De clinic begint om 19:15 uur en in twee trainingen van een uur zullen de zwemmers dan les krijgen van Sebastiaan Verschuren.

Sebastiaan wist in 2012 in Londen tijdens de Olympische Spelen vijfde te worden op de het koningsnummer: de 100 meter vrije slag. Het verschil met het brons was slechts 0,08 seconden. In de jaren daarna wist hij nog tijdens de diverse internationale toernooien medailles te veroveren.

Voor leden van De Biesboschzwemmers is dit de vierde clinic. In 2013 hebben Nick Driebergen en Bas van Velthoven een clinic in Giessen verzorgd. Tijdens de open dag in 2015 van zwembad AquaAltena gaf Marcel Wouda een clinic en de meest recente clinic was van Inge Dekker in zwembad Werkina in 2017 vanwege de actie 'Zwem voor MIJ'.