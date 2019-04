Eerste omloop Biesbosch-Noorwaard

WERKENDAM • Trainingsgroep De Groenen organiseert op zaterdag 18 mei samen met Stichting Wielervrienden Werkendam en rennerclub Jan van Arckel een omloop voor wielrenners in de Noordwaard.

Het parcours heeft een lengte van 9,5 kilometer en wordt door de verschillende categorieën meerdere malen afgelegd. De vele bochtjes, bruggen en het snel wisselend in en uit de wind rijden zal de wielrenners veel plezier bezorgen, aldus Jan Groeneveld, voorzitter van de Stichting Wielervrienden Werkendam. "Ze rijden door een prachtig natuurgebied met kleine kreken, waterpartijen en eindeloos zicht. Voor de toeschouwers is het dubbel genieten, de renners zijn optimaal te volgen, met een verrekijker zie je elke hoek van het parcours en mis je geen enkele fietser of speciale vogel."

In eerste instantie deed de aanmelding van de wedstrijd de wenkbrauwen bij de KNWU fronsen, zegt Groeneveld. "Noordwaard, Biesbosch? Waar en wat is dat? Een ronde van 9,5 kilometer in een bijna verlaten gebied? Dat kan helemaal niet, dat gaan we kritisch bekijken", vertelt hij over de eerste reactie.

"Onze uitnodiging om met de consul de route te verkennen was snel geregeld. Via het Steurgat de Biesbosch in, bij Reugtweg verder via de Noordwaardweg, rechtsaf de Galeiweg op en al slingerend over de bruggetjes naar De Onderzand. De lucht was donker, ganzen vlogen over en de wind trok sporen over het water. 'Zo we zijn er, én wat vindt u ervan?', vroegen we. 'Prachtig, wat een gebied, hier is veel mogelijk, schitterend, geen enkel probleem, morgen ga ik de papieren regelen', was de reactie."

Op zaterdag 18 mei verschijnen drie categorieën aan de start: basisleden A & B en Sportklasse. De eerste groep start om 14:30 uur; de tweede, de Sportklasse, om 15:45 uur. Bij de basisleden kunnen 40 renners per categorie meedoen; in de Sportklasse 80 renners. Voorinschrijven kan via de website of op de dag zelf anderhalf uur voor de start. Start- en finishlocatie is de Noorwaardweg in Werkendam.

http://www.altenabiesboschronde.nl