Patrick Verbeek: 'Elk jaar nét iets beter'

WERKENDAM • Werkendammer Patrick Verbeek liep begin april zijn eerste Ronde van Texel. 'Na afloop stort je in.'

Patrick Verbeek laat een appje lezen van zijn jongste dochter Evi van 7. 'Papa, fijn dat je gestopt bent met de hardloopwedstrijd.' Die hardloopwedstrijd is de Ronde van Texel over 120 kilometer, die de Werkendammer begin april met succes voltooide in bijna twaalf en een half uur. In de voorbereiding daarop trainde de ultraloper ongeveer tien uur per week, aangevuld met zo'n drie uur krachttraining, dus zo'n appje is wel begrijpelijk.

Ook zijn vrouw Ingrid Koops, die hem op de fiets begeleidde op het Waddeneiland, vindt het voorlopig wel even genoeg geweest, vertelt Patrick.

Geluk

Aan de andere kant begrijpen zij en Evi en ook de 9-jarige Fenna zijn ambities goed. "Ik ben heel erg blij met de support van het thuisfront. Ingrid heeft zelf ook een sportachtergrond, die snapt het wel. De kinderen zijn het gewend dat papa veel hardloopt. Wat dat betreft heb ik geluk. Dit zijn voor mij de ideale omstandigheden om me voor te bereiden op zo'n wedstrijd als de Ronde van Texel. Dat ik dicht bij de Biesbosch woon is ook een pre. Voor nu is het even klaar, maar het zal vast wel weer gaan kriebelen", klinkt het lachend.

'Het' is in dit geval het ultralopen: meer kilometers dan de afstand van een marathon afleggen. Wedstrijden zijn op basis van tijd, of, in Patricks geval, op basis van afstand. De 120 kilometer van Texel is een van de langste wedstrijden in Nederland, legt hij uit. Maar het kan nóg verder. "Bij mijn eerste 100 kilometer-loop vorig jaar in Amsterdam sprak ik de nummer 3 van Frankrijk. Die deed mee aan wedstrijden over 1000 kilometer. In vijf á zes dagen was 'ie bij de finish."

Voor de 46-jarige Werkendammer begon het te kriebelen bij zijn deelname aan de marathon van Rotterdam in 2017. Met een tijd van 3:19:54 liep hij een persoonlijk record en de vraag was toen of hij vooral sneller of verder wilde lopen. Om antwoord op die vraag te krijgen liep hij 50 kilometer in Winschoten. "Daar zag ik allemaal mensen die 100 kilometer liepen. Ik dacht: 'Dat moet ik ook kunnen'. Ik ben nogal vooruitstrevend, ik wil elk jaar nét iets beter worden."

Andere voorbereiding

Voor zijn trainingsschema zocht Patrick alles zelf uit. Zo ontdekte hij dat hij, zolang hij zijn hartslag onder de 140 houdt, het hardlopen lang kan volhouden.

"Een ultraloop vergt een andere voorbereiding dan een marathon. Daarbij loop je voornamelijk op koolhydraten en dan komt op den duur de spreekwoordelijke man met de hamer voorbij. Bij een ultraloop komt dat moment sowieso, dus moet je zorgen dat je op vet gaat lopen. Dat doe je door minder snel te lopen en in mijn geval dus door m'n hartslag onder de 140 te houden. Vet heeft ieder mens genoeg. Het gaat er alleen wel om je je lichaam zo traint dat je daarop kan lopen. Dat betekent veel oefenen en veel geduld hebben."

Om zo snel mogelijk zijn vet aan te spreken vertrekt Patrick doorgaans op nuchtere maag en om zijn reserves aan te vullen drinkt hij net als veel andere ultralopers cola onderweg. "Een geweldige drank voor ultralopers. Ik drink geen koffie, dus ik krijg écht een boost van cafeïne en suiker."

Merwedebrug op sprinten

Het parcours op Texel bestond onder andere uit 24 kilometer strand, duinlandschap en dijken, reden voor Patrick om ook aan zijn spierkracht te werken. "Door krachttraining, maar ook door meerdere keren de Merwedebrug op te sprinten."

Dan is er nog het mentale aspect. "Zeker de laatste 30 kilometer op Texel had ik het zwaar", herinnert Patrick zich. "Mijn hele lichaam zei me te stoppen, maar ik zag op mijn horloge dat het met mijn hartslag nog goed zat, dus ik wist dat ik door kon. Ik maak m'n wereldje dan heel klein en focus me op allerlei positieve dingen, zoals onze kinderen, ons fijne huis, het kan van alles zijn. Zo kan ik een tijdje doordromen, zodat ik de tijd vergeet."

Na 120 kilometer is ook dat afgelopen. "Als je over de finish bent, stort je lichamelijk en mentaal in. Maar na Texel heb ik zeker een week lang op een roze wolk geleefd. Het gevoel komt aardig in de buurt bij wat ik had toen m'n kinderen geboren werden." Lichamelijk is Patrick alweer 'redelijk hersteld' van zijn monstertocht over Texel.

Het wachten is nu op de zogenoemde 'supercompensatie'. "Je spieren krijgen een enorme klap na 120 kilometer hardlopen, maar komen vervolgens sterker terug. Dat heeft effect op de kortere afstanden. Vorig jaar liep ik in oktober de marathon van Eindhoven en drie weken later de halve marathon van de Vestingstad Run in Woudrichem. Mijn eindtijd was met 1:29 meteen een persoonlijk record."

Tom Oostra