Youp Havermans komt juichend over de streep in Werkendam. (Foto: Jan Noorlandt)

Youp Havermans komt juichend over de streep in Werkendam. (Foto: Jan Noorlandt)

WERKENDAM • Paasmaandag was het tijd voor de 63e wielerronde van Werkendam. Winnaar bij de Elite/Beloften/Amateurs werd Youp Havermans uit Rotterdam.

Een zonnetje, een lekkere temperatuur, de weergoden waren de organisatie van de Ronde van Werkendam deze editie gunstig gezind om er een geslaagde wielerdag van te maken in Werkendam. In de Sportklasse was de winst voor Ward Koster uit Amsterdam en bij de Jeugd kon de plaatselijke favoriet Denley van Wijnbergen zich laten kronen tot winnaar. Bij de Nieuwelingen werd het ook een levendige koers. Een viertal sloeg een gaatje in de finale. In de sprint was Youp de Vos uit Hillegom de snelste.

Vervolgens moesten in het hoofdnummer de Elite/Beloften/Amateurs aan de bak. In het peloton ook de streekrenners Robert van Dalen uit Giessen en Gijsbert Nieuwkoop uit Veen.

Nieuwkoop roerde zich vanaf het startsignaal, maar miste de slag, die een kopgroep van drie renners opleverde. In de kopgroep sloot Youp Havermans nog aan. De gasten sloegen een gaatje van een driekwart minuut. In de finale liep het verschil wat terug, maar de vluchters lieten zich niet meer in rekenen. Een ronde voor het einde liet Youp Havermans zijn medevluchters de hielen zien met een geslaagde jump.

In de Sigmondstraat kwam hij als glorieuze winnaar van de Ronde van Werkendam over de streep. Havermans was er mee in de sas. "Ik weet dat ik niet de snelste ben in de sprint. Ik had even een gaatje van vijf meter en dacht gaan en nu door rammen. Het pakte goed uit. Het is voor de eerste keer dat ik hier in Werkendam win. Dat is wel mooi. Ik heb er een aantal jaren hard voor gewerkt en dan is dit een mooie beloning."

Gegokt en verloren

Mitchell Huenders werd tweede. Hij keek wat beteuterd. "Ik heb gegokt en verloren", aldus de ervaren renner uit Veenendaal. "Wat moet je er anders van zeggen? Havermans ging op het juiste moment en wij keken elkaar te lang aan." Derde werd Sven Luijk uit Naaldwijk. "We lieten ons verrassen door de jump van Youp Havermans. Ik had gedacht dat Mitchell Huenders de snelste was van ons vieren. Havermans blufte ons echter af. Hij was vandaag ook heel sterk."

De renner uit Naaldwijk kon wel leven met de derde plaats op het podium.

Horloge

Gijsbert Nieuwkoop tenslotte won het horloge als winnaar van het drierondenklassement. "Ik wilde hier eigenlijk winnen, maar dit is ook leuk", aldus de renner uit Veen.

Nico van Es