Eerste verlies voor zwak ACKC

ALMKERK • Na een goed zaalseizoen, waarin ACKC net promotie misliep, werd zaterdag de veldcompetitie weer hervat. De Almkerkers liepen in deze eerste wedstrijd op het veld meteen tegen hun eerste nederlaag aan.

De koploper ging bij NIO in Rotterdam onderuit met 16-15. Het was een van de zwakste wedstrijden deze competitie van de Almkerkers en ACKC heeft nu samen met Korbatjo de leiding in de 3e klasse I.

Derby

Komende twee weekenden zijn er vanwege de bijzondere dagen geen wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is wel een heel speciale. Op zaterdag 11 mei wordt op sportcomplex De Alm in Almkerk de eerste echte korfbalderby binnen de nieuwe gemeente Altena gespeeld: ACKC - SKV.

Aanvang van deze wedstrijd is 15:30 uur en het duel zal worden voorafgegaan door de wedstrijd ACKC 2 – PKC 5.

Doelpuntenmakers tegen NIO: Marnix Kammer 6, Jelle van de Water 4, Wietze de Vries 3, Dieke de Cloe en Stef Mommers 1.