Toertocht op zaterdag 11 mei

Eerder deze maand werd 'In het wiel van...' al verreden.

Eerder deze maand werd 'In het wiel van...' al verreden.

ALTENA • Het Marianne Vos Wielerfestival organiseert op zaterdag 11 mei een grote toertocht voor mannen, vrouwen en mensen met een beperking.

Voorgaande jaren was er al een toertocht tijdens het Marianne Vos Wielerfestival Aalburg, nu staat het evenement op zichzelf, aangezien de organisatie eerder besloot de stekker uit de Elite-koers voor vrouwen te trekken, net als de wedstrijden voor Nieuwelingen en Junioren. Ook mannen kunnen zich dit jaar inschrijven voor de toertocht over 60, 100 of 150 kilometer. Renners kunnen tussen 8:30 uur en 10:30 uur uit Wijk en Aalburg vertrekken.

Drie dagen eerder, op woensdag 8 mei, wordt de Kids Clinic georganiseerd. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool - met of zonder racefiets - kunnen zich inschrijven voor deze clinic met Marianne Vos. Achteraf is er een echte persconferentie met met de wielrenster. De clinic en de toertocht zijn niet de eerste activiteiten van het Marianne Vos Wielerfestival dit jaar.

Eerder deze maand kwamen al zo'n 100 renners af op 'In het wiel van...', voor een lezing van o.a. oud-wielrenner Maarten de Bakker en voor een tocht door de regio onder leiding van Marianne Vos. Dit initiatief past perfect bij één van de partners van het wielerfestijn Uniek Sporten Brabant en is mede mogelijk gemaakt door BrabantSport. Net als het Marianne Vos Wielerfestival staan zij op voor regelmatig bewegen. Esther Vroegh, voorzitter van Marianne Vos Wielerfestival, benadrukt het belang om mensen en kinderen met een beperking aan het sporten te krijgen.

http://www.mariannevoswielerfestival.nl