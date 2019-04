Open dag bij Andelse schietsportvereniging

ANDEL • Schietsportvereniging De Rommert in Andel organiseert zaterdag 18 mei weer een open dag.

Op deze dag kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met de schietsport. Van 9:30 uur tot 16:00 uur zijn belangstellenden van harte welkom aan de Neer-AndelseWeg 6E in Andel. Alle bezoekers kunnen onder begeleiding van instructeurs kosteloos schieten met diverse wapens. Voor de allerkleinsten is er een luchtkussen en een leuke attentie aanwezig.

Tevens is er de promotiewagen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) aanwezig, waar met luchtdrukwapens geschoten kan worden. Voor alle bezoekers staat er een consumptie klaar, en ook is er tegen een leuk tarief de mogelijkheid om een frietje of snack te eten.