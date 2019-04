Virtus wint laatste duel van Weert

WERKENDAM • Afgelopen zaterdag stond voor Virtus de lastige uitwedstrijd in en tegen Weert op het programma. De Werkendammers hebben deze wedstrijd gewonnen met 62-68.

Het eerste kwart verloopt moeizaam aan beide kanten. Verdedigend zit het goed, want Weert maakt pas na vier minuten de eerste score. Virtus weigert ver weg te lopen, al staat er aan het eind van dit kwart 7-17 op het bord. Onder aanvoering van vooral Martijn Both loopt Virtus in het tweede kwart verder uit en is de ruststand 25-42.



In de tweede helft worden de scores soms te makkelijk weggegeven en zo komt Weert steeds dichterbij. Uiteindelijk wordt de wedstrijd wel goed uitgespeeld en staat er een verdiende overwinning op het scorebord.

Final4

Alle ogen zijn nu gericht op de Final4, die over ruim twee weken beginnen. Aanstaande zaterdag staat er een oefenwedstrijd gepland tegen Dreamfields Dolphins, een team dat uitkomt in de Promotiedivisie. De wedstrijd begint om 17:00 uur in sporthal De Crosser.



De eerste wedstrijd van de Final4 is op 4 mei om 17:30 uur in Amsterdam. Een week later volgt de thuiswedstrijd op 11 mei om 20:00 uur in sporthal De Crosser.