Virtus boekt ruime overwinning

WERKENDAM • Een week na de eerste nederlaag van het seizoen heeft Viruts BC Vlissingen met ruime cijfers aan de kant gezet.

In De Crosser werd het uiteindelijk 122-78 voor de Werkendammers. De laatste weken staan voor Virtus in het teken van de voorbereiding op de Final4, die op 4 en 11 mei worden gespeeld. Daarom werd ook deze wedstrijd serieus genomen door de selectie van coach Dusan Bozic. Virtus startte met de volgende basisvijf: Peter van der Stelt, Martijn Both, Patrick Both, Niels Plieger en Cas Vos.

De wedstrijd begon in een razend tempo en aan beide kanten werden veel scores gemaakt. Aanvallend werd er veel snelheid en sterke acties gemaakt. In het tweede kwart hetzelfde beeld, maar Virtus weet hierin nog niet ver weg te lopen van de gasten uit Vlissingen. De ruststand is 52-42.

Sneller

In de tweede helft gaat Virtus nog een paar tandjes sneller en beter spelen.

De ene driepunter volgde na de andere en door een run van 30-7 aan het eind van het derde kwart is de wedstrijd gelopen. Het laatste kwart wordt onder meer gebruikt om nog een aantal dingen op tactisch gebied uit te proberen. De grens van 100 punten wordt al snel bereikt door een score van Daan van de Pol. Alle spelers hebben hun minuten en punten kunnen maken en vooral de intensiteit was zeer goed tijdens de gehele wedstrijd.

De eindstand komt uiteindelijk neer op 122-78.

Zaterdag werd de laatste competitiewedstrijd afgewerkt in en tegen Weert. Op 11 mei wordt de thuiswedstrijd in de Final4 gespeeld.

Scores: Martijn Both 29, Daan van de Pol 20, Ton Visser 17, Peter van der Stelt 12, Niels Plieger 12, Max Verhoeven 10, Cas Vos 10, Patrick Both 8 en Sander Visser 4.