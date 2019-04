Voltena eindigt op vierde plaats

WERKENDAM • De dames van Voltena zijn het seizoen op de vierde plaats geëindigd.

In het laatste duel werd Dynamo in Apeldoorn met 0-3 verslagen (21-25, 22-25 en opnieuw 21-25).

Nu is het tijd voor de zomer. In de zomer zal Voltena zeker niet stil staan. Veel meiden gaan het zand weer op om te beachvolleyballen. Het eerste eredivisie beachtoernooi van het seizoen is op 11 en 12 mei in op het Kasteelplein in Breda.