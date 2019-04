Adrie Romijn wint wandelklassieker

ALMKERK • Adrie Romijn uit Almkerk heeft dit weekend de fameuze wandelklassieker 'De Nacht van Loon' gewonnen.

In Loon op Zand was zij in een spannende finale de snelste bij de vrouwen. Zaterdagavond om 21:00 uur doken 75 wedstrijdlopers de ijzig koude nacht in. Romijn liep in 15 uur ruim 108 kilometer.