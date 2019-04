Twee keer goud voor Sonnema

WIJK EN AALBURG • Rick Sonnema heeft dit weekend twee keer goud gepakt bij de Strive and Struggle Open Cup in Den Bosch.

Als eerst stond de gemixte poule heren en dames 16+ op het programma, met als hoofdprijs een beker van één meter. Overtuigend wist Sonnema de voorrondes te winnen, waardoor hij in de finale mocht aantreden. Na een mooie finale wist Sonnema de winst met 2-1 naar zich toe te trekken.

Daarna stond de poule 18+ heren op het programma. Een kleine poule, waardoor de Wijk en Aalburger na één ronde winst al in de finale stond. In deze finale won Sonnema net als in de vorige finale met 2 tegen 1, wat wederom een eerste plaats opleverde.