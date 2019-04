Badmintonnen voor Samenloop voor Hoop levert 2400 euro op

ALMKERK • Een badmintontoernooi voor de Samenloop van Hoop zaterdag in Almkerk heeft 2400 euro opgebracht.

28 badmintonners deden in Het Verlaat mee aan het toernooi, dat was georganiseerd door de Almkerkse Badmintonclub ABC. De helft van de deelnemers kwam overigens niet uit Almkerk, maar uit omliggende dorpen als Giessen en Eethen en ook uit Zaltbommel. Mede dankzij een lotenverkoop, die 1000 euro in het laatje bracht, valt de opbrengst zo hoog uit. Ook stelde Het Verlaat de zaal gratis beschikbaar. Broodjes voor de sporters en de toeschouwers waren bovendien beschikbaar gesteld door de plaatselijke Albert Heijn.

Tonnie Muijen, al acht jaar penningmeester bij ABC, vertelt dat de club graag iets wilde doen voor de Samenloop voor Hoop, die op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni gelopen wordt in Rijswijk. "Maar er was binnen onze vereniging niet veel animo om een loopteam op te richten, dus hebben we op deze manier geld ingezameld."

Muijen deed dat overigens niet alleen, samen met Collin Verhoeven en Ben van Essen vormde hij een commissie om het toernooi in goede banen te leiden. Van Essen zit ook in de organisatie van de Samenloop voor Hoop en nam zaterdag de cheque in ontvangst uit handen van de penningmeester.

ABC is opgericht in 1979 en telt momenteel zo'n 60 leden. Het gaat goed met de badmintonclub, waarvan een deel van de leden op woensdag competitie speelt in Bredaas verband. Eveneens op woensdag en op vrijdag spelen de recreanten in Het Verlaat.

http://www.abcalmkerk.nl