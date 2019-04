Werkendamse dam- en schaakclub stopt na 83 jaar

WERKENDAM • De Werkendamse dam- en schaakclub kent een boeiende geschiedenis. Het begon allemaal in 1936, het geboortejaar van het oudste lid van de club, Tinus Koman. In die crisisjaren konden werkeloze Werkendammers wel wat ontspanning gebruiken. Na 83 jaar valt het doek voor de club door vergrijzing en de tanende animo voor de denksport in Werkendam.

Door de jaren heen zwierf de club door heel Werkendam; gebouw Christelijke Belangen, café De Gelder, café Maasdam, De Kwinter en de laatste jaren vonden de dammers en schakers onderdak in d'Altenaer. Juist in het complex voor ouderen hoopte de vereniging weer nieuwe leden te trekken. "Maar we hebben ook lessen gegeven aan de plusklas van de Sigmondschool. Kinderen leren snel en wij vonden het leuk om te doen", zo vertellen Tinus Koman en Arie van Oord.

Toch leverden die lessen geen leden op en ook onder de bewoners in d'Altenaer werden geen nieuwe leden gevonden. Bij de Werkendamse club zijn zowel dammers als schakers welkom. In het verleden trokken ze gescheiden op als damclub De Pellikaan en schaakvereniging De Burcht. In 2007 gingen ze samen verder.

Niet verliezen

"Het gaat ons aan het hart dat we moeten stoppen, maar de club wordt nu echt te klein", zo vertelt voorzitter Tinus Koman. "Veel mensen schaken of dammen ook thuis op hun computer of hun telefoon. Mensen willen niet meer verliezen en op je computer doet het geen zeer."

Alleen een grote toeloop van nieuwe leden kan nog redding bieden en de club doen besluiten toch weer een nieuw seizoen te starten in september. "Schaken en dammen is echt iets voor de lange winteravonden. Zowel bij schaken als dammen moet je echt geconcentreerd spelen en tijdens het spel ben je echt even van de wereld. Er zit zoveel in het schaakspel en het is goed voor je hersenen."

Dammer Wim Ippel meent zelfs dat hoe langer hij speelt, hoe moeilijker het damspel wordt. "Een partij kan wel meer dan twee uur duren, hoe minder stenen je overhoudt hoe moeilijker het spel wordt." Johan Post is nog niet zolang lid van de club. "Ik was eerst lid in Almkerk en kende deze club niet", zo vertelt hij, terwijl hij door de broertjes Gerben en André de Heer wordt uitgedaagd voor een partij simultaan schaken.

Op de allerlaatste verenigingsavond worden de clubkampioenschappen gespeeld en dan komt definitief een einde aan 83 jaar denksport in Werkendam.

Hannie Visser-Kieboom