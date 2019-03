Nieuwe uitdaging voor Woudrichemse karter Lars van Vark

WOUDRICHEM • Woudrichemmer Lars van Vark start dit seizoen in het Deutsche Kart Meisterschaft (DKM).

Al jaren is hij een vaste factor in de voorste gelederen in de Rotax Max Senioren-klasse, de negentienjarige Lars van Vark uit Woudrichem. Dit jaar gaat hij voor een nieuwe uitdaging en kiest hij voor het sterk bezetten DKM-kampioenschap. Zijn nieuwe kart met OK-motor heeft hij al getest op het circuit van Lonato in Italië en dat smaakte duidelijk naar meer. "Vier dagen heb ik deze winter getest op het circuit in Lonato, waar de eerste race van het DKM wordt gehouden. En dat is me niet tegengevallen", zei hij.

Beetje sneller

Voor de getalenteerde Brabander was het rijden met de OK-motor wel even wennen. "Die is niet een beetje sneller dan Rotax, het verschil is gigantisch. En dat verschil zit niet enkel in het vermogen, maar ook in de banden. Deze banden hebben heel andere grip, ook daar moet ik nog aan wennen. Maar ik vind het een fantastisch avontuur om na acht jaar Rotax nu voor het DKM te gaan."

Aan voorspellingen durft de karter zich niet te wagen. Daarvoor is de stap vanuit de Rotax Max naar het DKM te groot. "Ik heb in totaal acht jaar Rotax gereden en was de laatste jaren altijd vooraan te vinden in de races. Dat zal bij het DKM waarschijnlijk anders zijn. Al is het alleen al omdat ik een achterstand heb qua kennis van de circuits waarop de wedstrijden verreden worden."

De eerste race in het DKM in april in Lonato wordt meteen een flinke krachtmeting voor Lars. "Dat is een echt lastig circuit, heel technisch. Onder droge omstandigheden zal het daar een moeilijke race worden voor mij. Maar wie weet regent het. Dan komt het beste in mij boven, want ik rijd het liefst in de regen. Daar ligt echt mijn kracht." In mei volgt de race in Wackersdorf en dat is voor hem bekender terrein. "Wackersdorf, Kerpen en Genk zijn circuits die ik goed ken. Daar moet ik redelijk uit de voeten kunnen. Ampfing in het najaar is ook nieuw voor mij, maar tegen die tijd zijn we alweer een stuk verder in het seizoen en ben ik gewend aan de nieuwe kart en het niveau van de concurrentie. Voorlopig focus ik me op Lonato."

Topteam

De Woudrichemmer, die in april 20 jaar wordt, gaat rijden voor het topteam TB Motorsport. Een bewuste keuze.

"Als je van de Rotax de overstap maakt naar het DKM, dan wil je uiteraard ook een goed team achter je hebben, en dat is TB Motorsport. Een team met veel knowhow en mooie prestaties achter zijn naam. Zo hebben ze vorig jaar het Europees kampioenschap gepakt en de tweede plaats gepakt op het WK en bij het DKM. Dat zijn prestaties die voor zich spreken. Voor mij is het dan ook een heel mooie stap om te maken."