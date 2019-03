Records voor Biesboschzwemmers

WERKENDAM • In Sportcentrum Papendrecht hebben de Biesboschzwemmers zaterdag een masterswedstrijd georganiseerd. Aan de eerste wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2019 deden naast de Werkendammers nog ruim 140 zwemmers uit Nederland, België en Duitsland mee. De Werkendamse zwemmers wisten negen persoonlijke en veertien mastersrecords te zwemmen. Daarnaast waren drie tijden goed voor een Zuidelijke Cirkel-record.

Bij de drie Zuidelijke Cirkel records was Annette Wijnja betrokken. Het persoonlijke record wist Annette te zwemmen op de 100 schoolslag. Ze verbeterde haar eigen record van eind vorig jaar in Eindhoven met ruim een seconde. De andere records waren op de 4x200 vrije slag en 4x50 schoolslag estafette. De middag begon met de 4x200 vrije slag estafette en Annette zwom samen met Sanne van de Pol, Mandy Swart en Jade Groeneveld ruim 10 seconden sneller dan het oude record. De laatste drie zwemster beleefden allen hun vuurdoop tijdens een masterswedstrijd. Aan het einde van de middag zwom Annette samen met Mandy, Jovanca van Dalen en Sanne het record op de 4x50 schoolslag. Dit record stond op naam van zwemmers van Den Doorn en was in 2015 in Gorinchem gezwommen.

De tijden van de estafette teams betekenden ook clubrecords, maar er waren er ook estafette clubrecords voor twee heren ploegen. Op de 4x200 'vrij' zwommen Wouter van der Stelt, Sander van Tilburg, Bastiaan Baggerman en Paul Wijnja een clubrecord en op de schoolslag estafette waren Marco van der Laan van Maastrigt, Sander, Erik Huisman en Mark Visser goed voor een recordtijd. Naast de vier estafette records waren er dus ook 10 records op persoonlijke nummers. Sanne en Mark wisten op de 50 school- en vrije slag de clubrecords te verbeteren. Op de kortste nummers, de 25 meters, waren er records voor Nico en Richard op de rugslag en Paul op de vlinder- en vrije slag. Richard wist ook op de 50 schoolslag het clubrecord te verbeteren. Het laatste clubrecord werd aan het einde van de middag gezwommen door Sander. Hij zwom voor het eerst de 400 wisselslag en wist binnen de zes en een halve minuut te blijven.

Persoonlijke records waren er voor Jade Groeneveld op de 25 en 50 vrije slag en 25 vlinderslag. De tijden op de kortste afstanden stonden al heel lang aangezien Jade die ongeveer 10 jaar geleden voor het laatst heeft gezwommen. Antoinette Kant verbeterde zich op de 25 vlinderslag met bijna twee tienden van een seconde. Gerrit Roer Rodemond zwemt niet veel wedstrijden, maar in Papendrecht wist hij op de 100 schoolslag ruim een seconde van zijn tijd te halen. Mandy verbeterde zich op de 50 school- en vrije slag. De schoolslag deed ze zelfs twee keer, eerst persoonlijk en later als startzwemster in de estafette was ze nog twee tienden sneller. Sander zwom naast de 400 wisselslag ook nog 100 vrije slag persoonlijk en op dit nummer bleef hij ruim een tiende van een seconde onder zijn toptijd.

Bijzondere vermelding

Een bijzondere vermelding verdient Jolanda Groeneveld. Zij heeft twee jaar geleden te horen gekregen dat zij ALS heeft en ondanks deze ziekte is ze bijna iedere week in het zwembad te vinden om te zwemmen. In Papendrecht zwom ze de 25 rug- en vrije slag en ondanks dat ze haar tijd op de vrije slag niet wist aan te scherpen was ze blij dat ze dit nog kon doen.

Verdere deelname was er nog van Carin van Berchum, Neel Gielen, Sigrid Koekkoek, Dirk de Kooter, Pieter Vink en Ingmar Visser. Zij wisten hun tijden niet te verbeteren, maar lieten mooie races zien en verbaasden zich met sommige resultaten.

De volgende wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel wordt gezwommen in Hulst en daar zullen de Biesboschzwemmers ook aanwezig zijn. De andere wedstrijden zijn in Veldhoven, Etten-Leur, Maastricht en de cirkel wordt traditioneel afgesloten in Eindhoven.