Offday voor korfballers ACKC

ALMKERK • De Almkerkse korfballers van ACKC 1 had zaterdag weinig in te brengen tegen laagvlieger HKC(U). Na een ruststand van 7-11 werd de thuisploeg na de thee weggespeeld: 16-23.

ACKC begon met zijn vaste formatie aan de wedstrijd tegen HKC. Frank Bakker had al na een twintig seconden de 1-0 op het bord staan. Maar de gelijkmaker was er ook al weer snel. Nadat Stef Mommers de 2-1 scoorde leek er ineens niets meer te lukken. Binnen een minuut of zeven werd ACKC op een zure 2-7 achterstand gezet. Zonder dat ACKC zelf tot behoorlijk spel kwam. Coach den Hartog nam al snel een time-out om nog wat te kunnen repareren. Het bleek ook in eerste instantie zijn vruchten af te werpen, ACKC kwam terug naar 5-7. Toch was er deze keer niet de drive om de definitieve aansluiting te verkrijgen. De ruststand van 7-11 was een verdiende voorsprong van de gasten.

Felle toon

Tijdens de thee werd er met felle toon gesproken door Den Hartog. Hij vond dat zijn team van los zand aan elkaar hing en miste de echte drive om zeker tijdens de ACKC-dag met een volle zaal te laten zien dat er alles aan gedaan word om deze wedstrijd te winnen.

De tweede helft kwam weer moeilijk op gang. Het gat met de tegenstander bleef in eerste instantie beperkt tot vier punten achterstand. Totdat de tegenstander van Stef Mommers het net als enkele keren in de eerste helft het op zijn heupen kreeg en wel heel gemakkelijk zijn doelpunten van afstand maakte, wat er verdedigend ook werd geprobeerd.

Wissels

Al snel werden er enkele wissels toegepast. Eerst werd Rik Millenaar er in gebracht voor Arné van Herwijnen, maar deze moest al snel weer op komen draven voor Frank Bakker na een blessure. Ook kwam Amber de Ruyter (na een afwezigheid van enkele maanden) voor Ingrid Dekkers in het veld. Sabine Meerman werd eveneens gewisseld.

Al met al noodsprongen om te proberen toch nog iets van deze wedstrijd te maken. Halverwege de tweede helft was ACKC eigenlijk al verslagen bij een 12-19 achterstand. Het was voor ACKC een echte off-day waarin niets lukte. De tegenstander maakte daar heel gretig gebruik van. Uiteindelijk werd de einduitslag bepaald op 16-23.

De eerste thuisnederlaag in beide competities tot nu toe kwam wel erg hard aan. Spijtig voor de in grote getale opgekomen ACKC-supporters die ondanks het verlies een mooie dag beleefden. De ACKC/Bakertilly formatie staat nu vijfde met 11 punten en is de aansluiting naar de bovenste plaatsen die nu is opgelopen naar 5 punten inmiddels helemaal kwijt.

Doelpuntenmakers: Stef Mommers en Wietze de Vries - 4, Ingrid Dekkers en Frank Bakker - 2, Dieke de Cloe, Natasja Kuipers, Arné van Herwijnen en Rik Millenaar - 1.

Sponsoring

Voorafgaande aan de wedstrijd op deze ACKC-dag werden de nieuwe sponsoren gepresenteerd. Voor ACKC 1 is dat Bakertylli Accountancybureau en Campina.

Komende twee weken zal er niet worden gespeeld. Op zaterdag 9 maart speelt ACKC tegen Dubbel Zes uit Den Haag. De wedstrijd in sporthal Gaslaan begint om 14.30 uur.