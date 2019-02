CFM/Transito verliest van ZVG/Cagemax

WERKENDAM • De zaalvoetballers van CFM/Transito zijn er vrijdagavond niet in geslaagd om de streekderby tegen ZVG/Cagemax uit Gorinchem winnend af te sluiten. In een enerverend duel werd met 5-7 verloren.

De Werkendammers begonnen sterk aan het duel. Dankzij treffers van Chamith van Vuuren en Gerard van den Adel stond een comfortabele 2-0 voorsprong op het scorebord. Lang kon CFM/Transito hier echter niet van genieten, nadat ZVG/Cagemax onnodig weer op gelijke hoogte kwam, waardoor de ruststand op 2-2 werd vastgesteld.

In de tweede helft was ZVG/Cagemax lange tijd de bovenliggende partij, waardoor de 2-5 tussenstand ook meer dan terecht was.

Dennis Mijdam

Nadat Dennis Mijdam plaats maakte in de goal voor vijfde man Kevin Cornet, kregen de gastheren vleugels en kwamen snel terug tot 4-5. ZVG/Cagemax kwam dankzij een snelle uitbraak weer op een 4-6 voorsprong, maar zag CFM/Transito even snel weer op 1 doelpunt verschil komen.

Na een verre trap van de doelman van ZVG/Cagemax in het lege doel van CFM/Transito was het duel echter beslist.

Volgende week

Volgende week neemt CFM/Transito het in een uitwedstrijd op tegen ZVV Ede. De wedstrijd begint vrijdag 22 februari om 21.00 uur.

Doelpuntenmakers CFM/Transito: Chamith van Vuuren, Gerard van den Adel, Bart Jongejan, Fabian van Horssen en Martijn Lommers