ZVDO kantelt duel en wint in Roermond

ROERMOND/ANDEL • ZVDO heeft zaterdag een wedstrijd gespeeld die niet snel vergeten zal worden in Andel.

Na een 7-2 achterstand bij rust, gingen de bezoekers er uiteindelijk met 10-12 zege vandoor in Roermond tegen RZ. De wedstrijd begon anders dan verwacht. RZ kreeg in de eerste periode vier kansen en die werden allemaal benut. Daartegenover wisten de heren van ZVDO maar één keer te scoren.

Dit was niet het begin waar ZVDO op gehoopt had. Jelle wist in de tweede periode de score te openen, maar vervolgens ging RZ verder waar ze in de eerste periode mee gestopt waren: doelpunten maken. Halverwege de wedstrijd stond er 7-2 op het scorebord, in het voordeel van RZ.

ZVDO had moeite om kansen te creëren en weer was het RZ die een doelpunt maakte. Tot dat moment had RZ de wedstrijd in handen. De heren van ZVDO lieten de koppies echter niet hangen en bleven knokken voor iedere kans. Dit werd beloond. ZVDO kwam beter in het spel en overklaste in de tweede helft van de wedstrijd RZ volledig. ZVDO wist van een achterstand terug te komen en zelfs op voorsprong te komen.

Door doelpunten - de één nog mooier dan de ander - van Emiel, Arie en Seppe, knokte ZVDO zich terug in de wedstrijd. De vierde periode ging vervolgens gelijk op, maar ZVDO speelde vervolgens de wedstrijd vakkundig uit en de eindstand werd 10-12 in het voordeel van de bezoekers uit Andel.