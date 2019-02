Voltena slaagt er niet in om het gat te dichten

WERKENDAM • De dames van Voltena hebben zaterdag verloren van Dros-Alterno dames 2.

In Apeldoorn merkten niet alleen de speelsters, maar ook het Werkendamse publiek dat het plafond toch wel lager is dan normaliter. De strijdlust, meegenomen uit een sterke voorbereidingsweek, steeg letterlijk en figuurlijk boven het plafond uit. Hierdoor kwam Voltena met moeite uit de startblokken. De vertwijfeling sloeg toe, waardoor alle goede ballen, plannen en ideeën net de andere kant op vielen.

Hierdoor lukte het gedurende de eerste twee sets steeds niet om het gat met Dros-Alterno te dichten. Dit was niet waar het Werkendamse team voor was gekomen, dus in de derde set werd alles op alles gezet om alsnog terug te komen. Dat leek te lukken, maar op het laatst kwamen de Werkendamsen toch net tekort. Ook de derde set was met 26-24 voor het thuisteam.