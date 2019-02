Dussense wielerploeg gepresenteerd

DUSSEN • Wielerploeg Zezos heeft zich zaterdagmiddag voorgesteld aan de pers.

In een 'afgeladen' café De Bocht te Dussen liet het Dussense cyclingteam het nieuwe tenue zien en werd er vooruitgeblikt op het aanstaande seizoen.

De ploeg is in het nieuwe seizoen niet meer in het wit-zwart te zien, maar heeft gekozen voor een rood-zwarte combinatie.

2018 is vooral gebruikt om de het team perfect op elkaar in te laten spelen. De samenstelling is behoorlijk breed van deze toch wel kleine ploeg. Zo zijn er sprinters, klimmers, en 'mannen die vol aan de bak willen'. In 2019 wil de Dussense ploeg zich vooral richten op dagzeges en individuele successen. Met een goed samengestelde ploeg als Zezos zijn de verwachtingen hooggespannen.