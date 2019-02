Winst voor dames Voltena

WERKENDAM • De dames van Voltena hebben zaterdag een mooie zege geboekt op Orion Volleybal Doetinchem.

In De Crosser in Werkendam werd alleen de eerste set verloren. De tweede set kreeg Voltena meer grip op het spel. Dit was te zien in de stand: 21-12. Er kwam echter weer een beetje onzekerheid in het spel van Voltena. De voorsprong werd weggegeven en werd het nog even heel spannend. Na vijf setpoints wist Voltena de zesde te verzilveren (30-28).

De derde en vierde set werden 25-12 en 25-10.