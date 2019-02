G-voetbalteam Sparta'30 dreigt na bijna dertig jaar te stoppen

ANDEL • Het G-team van Sparta'30 dreigt door een gebrek aan begeleiders te moeten stoppen. De Andelse voetbalvereniging luidt dan ook de noodklok.

Het G-team van Sparta'30 is al sinds 1990 een begrip in de regio. Als één van de eersten richt de voetbalvereniging uit Andel een team op voor voetballers met een beperking. Het blijkt een schot in de roos. Enthousiaste spelers, begeleid door bevlogen leiders, spelen iedere week met veel plezier hun wedstrijden. 29 jaar later is het echter de vraag of het dertigjarige jubileum behaald gaat worden. Sinds het overlijden van mede-initiatiefnemer Jan Viveen is de animo langzaam maar zeker weggezakt.

De begeleiders die zich dit seizoen nog wel inzetten, hebben te kennen gegeven te willen stoppen. En daarmee zou er een einde komen aan het G-voetbal bij Sparta'30.

Heel erg jammer

Het bestuur luidt, bij monde van TC-lid Jacky Sonneveld, de noodklok: "We zitten met onze handen in het haar. De huidige begeleiding heeft aangegeven dat het een zinkend schip is. Dat vinden wij heel erg jammer. We willen het G-team echt niet kwijt. Het is ook niet zo dat we de stekker er zomaar uit gaan trekken, maar het is wel heel lastig om begeleiders te vinden, die ook nog eens capabel zijn. Het is meer dan alleen trainen en een wedstrijdje voetballen; je moet de spelers de hele week tevreden zien te houden."

Dat laatste zal nog een grote klus gaan worden. De reisafstanden zijn door de jaren heen te groot geworden en, belangrijker nog, het plezier is, mede door het grote niveauverschil in de competitie, bij de meeste spelers ver te zoeken. Dat beaamt Sonneveld: "Ze willen allemaal graag op donderdag trainen, maar op zaterdag durven sommigen geen wedstrijden te voetballen. Tja, daar heb je ook mee te maken."

De huidige situatie bij Sparta'30 is tekenend voor de tendens van de afgelopen jaren.

Haken en ogen

Groot was dan ook de verbazing bij Sonneveld, toen hij in januari vernam dat Nivo Sparta met een G-team gaat starten. "Ik zou het heel knap vinden als ze zoiets in deze tijd kunnen opzetten. Er zitten heel veel haken en ogen aan het oprichten en behouden van een G-team. Ik denk dat het qua spelers wel goed moet gaan komen, maar er moet bijvoorbeeld ook een aparte kleedkamer zijn, met allerlei aanpassingen. Er is echt heel veel waar je aan moet denken", aldus Sonneveld, die toch positief wil afsluiten.

"Ik ben benieuwd hoe 'Nivo' het gaat doen, maar als het lukt en er zijn toevallig nog wat clubs in de buurt die het doen, dan kunnen we hopelijk hier in de regio een competitie opzetten. En wie weet wil de huidige begeleiding dan ook wel aan blijven", besluit Sonneveld hoopvol.

Martin van Hemert