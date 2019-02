Dussense Jainea Nederlands kampioen majorette

DUSSEN • De 10-jarige Jainea uit Dussen is afgelopen weekend met haar majorettevereniging Doskonale uit Breda Nederlands kampioen geworden.

Deze NK werden gehouden in Almere en het was het eerste NK waar beide bonden KNMO en NTSB samen het majorette- en twirlkampioenschap organiseerden.

Voor Doskonale waren het twee drukke dagen. Vanwege de lange dagen had de vereniging acht huisjes gehuurd in Zeewolde.

Op zaterdag had Doskonale acht solisten, vier duo's, één team, waar Jainea één van de negen meisjes is, en één grote groep. De routines die zij ten tonele brachten waren allemaal goed en mooi.

De Nederlandse titels en goud in de verschillende leeftijd klasse waren er voor de solisten en duo's: duo Tess en Britt Verhees met hun Artistiek Programma in jeugd 2; Tess Verhees en Lynn Donkers met hun duo Show Twirl in jeugd 1-2; Deveny Wiegeraad en Nikki van de Klundert met hun Show Twirl senior; Amber Donkers met haar Show Twirl junior; Amber Donkers en Bianca van der Vorst met hun Twirling Pair senior N3.

Brons was er voor Britt Verhees met haar show Twirl jeugd 1-2. Een mooie vierde plaats was er voor Vicky Wintermans en een mooie vijfde plaats voor Bianca van der Vorst voor hun show twirl senior.

In de voorrondes van de categorie 1 baton hadden zich twee solisten geplaatst bij de eerste tien.

Bianca van der Vorst pakte hier een mooie elfde plaats en Veerle van Essen een mooie vijftiende plaats.

Het jeugdteam met Jainea werd kampioen en won dus goud voor het artistiek programma jeugd 2 en de grote groep van Doskonale met hun show twirl senior.

Zondag

Ook de zondag was weer een lange dag met zeven optredens: vier solisten, één duo en twee finalisten van zaterdag. Met hun artistieke programma hadden in de junior basis Quinty Wintermans en Veerle van Essen een mooie gedeelde tiende plaats en het duo Veerle van Essen en Vianne Dujardin een mooie vijfde plaats. Amber Donkers pakte een vierde plaats, Bianca van der Vorst werd zevende.

De beide finalisten twirl van de laatste tien op zaterdag, Amber Donkers een mooie zevende plaats in de categorie junior en een mooie achtste plaats voor Shallienne Provence in de categorie senior.