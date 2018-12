Virtus walst over Leiden heen

WERKENDAM • Voor BC Virtus was het een heerlijk bekerbasketbalavondje afgelopen zaterdag in sporthal De Crosser tegen een divisie hoger spelend BS Leiden.

Virtus strooide met passes en liet Leiden in het vierde kwart alle hoeken van het veld zien. Toen de rook uiteindelijk was opgetrokken stond er een 90-67 eindstand op het bord, Leiden scoorde in het vierde kwart slechts 15 punten, tegenover de 36 punten van Virtus in dit laatste kwart.

Grote man van de wedstrijd, Patrick Both (30 punten) was een plaaggeest voor de tegenstander, zijn (soms vals trage) spel is dit seizoen ijzersterk en hij goochelde gecontroleerd de mooiste ballen binnen.