SKV doet zichzelf tekort

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag de eerste thuiswedstrijd in de zaal verloren van OJC uit Berkel-Enschot.

In sporthal De Jager werd het 14-15. SKV begon geconcentreerd aan de wedstrijd. Vooral Lucas Naeye zat er direct goed in. Met twee rake schoten stond direct de 2-0 op de borden, een bliksemstart. SKV trok door naar 4-1 met scores van Robin Duizer en weer Lucas Naeye. SKV was de bovenliggende partij. De gasten kwamen terug tot 4-3, maar SKV wist weer uit te lopen naar 7-4. OJC kreeg wel wat meer grip op de wedstrijd.

SKV had moeite om voldoende druk te geven op de schutters van OJC. Vlak voor rust kwamen de gasten dan ook terug tot 9-9. Na de rust direct weer een mooi schot van Robin Duizer dat doel trof. Na de 11-11 van OJC stokten de aanvallen van SKV en deed SKV zichzelf te kort in deze fase door verdedigend twee fouten te maken en ook nog de gegeven strafworpen niet te benutten. Hierdoor kon OJC een voorsprong nemen van 11-13. SKV had nog steeds kans om te winnen, maar helaas kwam OJC op 12-14, maar SKV bleef in de race door een afstandsschot van Esther Vink.

De gasten uit Berkel-Enschot counterden weer tot 13-15 met een ver schot. Drost perste er nog een schotje uit in een mooie combinatie met de ervaren dames in de aanval: 14-15.