Winst voor teams Cross Smash

Kimberley Verwoert wist na een spannende driesetter haar damesenkel te winnen en daarmee het verzet van de tegenstanders te breken. Ook het eerste team heeft een overwinning behaald, in Sliedrecht wisten de Werkendammers met 5-3 de overwinning mee naar huis te nemen. Hiermee handhaaft het team zich op de derde plaats. Komende donderdag wacht in eigen huis de topper tegen de koploper uit Leerdam.Opnieuw heeft het tweede team van BC Cross Smash de maximale score weten te behalen. In sporthal de Crosser werd tegenstander Apollo uit IJsselstein met 8-0 aan de kant gezet. Kimberley Verwoert wist na een spannende driesetter haar damesenkel te winnen en daarmee het verzet van de tegenstanders te breken.

Ook het eerste team heeft een overwinning behaald, in Sliedrecht wisten de Werkendammers met 5-3 de overwinning mee naar huis te nemen. Hiermee handhaaft het team zich op de derde plaats. Komende donderdag wacht in eigen huis de topper tegen de koploper uit Leerdam. Als de Werkendammers nog een rol van betekenis willen spelen in de strijd om het kampioenschap volstaat alleen de winst.