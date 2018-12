Sam Hattinger uit Meeuwen actief op EK karate

MEEUWEN • Hij had er helemaal niet op gerekend, maar twee weken geleden stond Sam Hattinger uit Meeuwen toch echt op het Europees kampioenschap karate.

Dat de 15-jarige Sam er in de eerste ronde uitging tegen een tegenstander uit Bulgarije mag de pret amper drukken. "De strijd ging gelijk op, maar door twee trappen op mijn hoofd, waarvoor je in het karate punten krijgt, verloor ik", vertelt hij.

Sam komt uit op het onderdeel kumite - het 'echte vechten', zoals de Meeuwenaar het zelf noemt - en legt zijn wedstrijden af tegen karateka's in de leefstrijdcategorie onder 16 jaar en niet zwaarder dan 60 kilogram. "Natuurlijk ga je naar een EK om kampioen te worden, maar de eerste ronde doorkomen zou voor mij al bijzonder zijn geweest. Daarna had ik wel verder gezien."

Bijzonder

Een jaar geleden hoorde de scholier van het Altena College in Sleeuwijk van de bondscoach dat hij mee mocht naar het Hongaarse Boedapest. "De bondscoach had wedstrijden van mij gezien en vond me waardig genoeg om uit te komen op het EK. Dat was heel bijzonder om te horen, want ik had er van tevoren helemaal niet op gerekend. Het was tegelijkertijd ook wel heel spannend." Een blessure dreigde bijna roet in het eten te gooien voor Sam. "In de meivakantie raakte ik tijdens een training geblesseerd aan mijn bekken. Tijdens het hardlopen was een stukje van mijn bekken afgebroken. Daar ben ik vier maanden zoet mee geweest."

Omdat het Europees kampioenschap karate werkt volgens een afvalsysteem, was Sam na zijn eerste duel meteen klaar met het toernooi. Op woensdag was de equipe aangekomen en zijn wedstrijd was op vrijdag. Op zondag zou de Nederlandse ploeg weer naar huis gaan.

Niet verveeld

Sam heeft zich echter niet verveeld. "Op woensdag en donderdag hebben we de stad bezichtigd en op de zaterdag heb ik wedstrijden van andere karateka's gekeken. Op zondag was het koffers pakken en terug naar Nederland."

Dat hij nu deel heeft uitgemaakt van een EK-selectie, maakt voor Sam niet dat hij anders met zijn sport omgaat.

"Vooralsnog valt er voor mij geen geld mee te verdienen, dus het is nog altijd hobby. Ik train twee keer per week bij karatevereniging Musashi in Raamsdonksveer en ik train één keer per week in de sportschool. Alleen als er een wedstrijd in zicht is, train ik extra, maar verder ben ik niet meer met karate bezig dan anders."

In principe mag de Meeuwenaar volgend jaar weer mee naar het Europees kampioenschap. Tot die tijd is het vooral weer veel wedstrijden doen.