ZVDO verliest

ANDEL • ZVDO heeft zaterdag verzuimd om de drie punten uit Schijndel mee te nemen.

Daar werd namelijk het duel gespeeld tussen het gepromoveerde SWNZ en ZVDO. Voor ZVDO was SWNZ een onbekende tegenstander. De afgelopen 20 jaar hebben deze herenploegen elkaar namelijk niet getroffen in de competitie. De ambiance liet te wensen over in het zwembad waar de wedstrijd gespeeld werd voor een bijna lege tribune.

Gelukkig voor de waterpoloërs uit Andel waren er nog een aantal supporters met ZVDO meegereisd. Die zagen hun team op een 1-2 voorsprong komen in het eerste deel van de wedstrijd, maar met rust keek ZVDO tegen een 5-3 achterstand aan. De vierde periode kwam ZVDO weer in de wedstrijd door een mooie lob van Jan-Willem Vaneker. Stand 5-4.

SWNZ raakte hierdoor echter niet in paniek en wist door middel van een counter zelfs op 6-4 te komen. Het verzet was gebroken. ZVDO kreeg nog wel een uitgelezen kans, maar de winst zat er niet meer in.