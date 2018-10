Virtus versterkt koppositie door zege

WERKENDAM • Virtus heeft zaterdag de koppositie versterkt door het nog ongeslagen Black Eagles met 58-73 te verslaan.

Black Eagles kwam goed uit de startblokken en via tussenstanden als 27-19 en 14-13 werd een 41-32 ruststand bereikt. In de loop van het tweede kwart werd echter al duidelijk dat Virtus steeds meer vat op de wedstrijd begon te krijgen, mede door betere rebounds en verdedigend werk.

Direct na de thee was het dan ook raak, de Eagles wisten maar vijf punten op het bord te zetten en de Werkendammers achttien. In het vierde kwart was Partick Both goed voor zestien punten om zijn team in de race te houden.

Opvallend was de sterke inbreng van jeugdspeler Daan van de Pol (19 jaar) aan Werkendamse zijde. Hij scoorde in de tweede helft twaalf punten, waarvan drie driepunters.