REGIO • Menvereniging Het Munnikenlands Gerij houdt aanstaande zaterdag 13 oktober weer de jaarlijkse snertrit door Altena.

De route is uitgezet over verharde wegen, maar men gaat ook via ruiterpaden en onverharde paden. Meerdere aanspanningen vertrekken zaterdag om ongeveer 10:30 uur vanaf de startplaats in Oudendijk. Hierna gaat men richting Almkerk om in Sleeuwijk uit te komen voor een pauze en tussenstop voor verzorging van paard en menner.

Na de pauze gaat men via Woudrichem en Uitwijk om weer terug te keren bij de beginplaats. Hier staat voor de deelnemers en hun passagiers de erwtensoep al klaar. Voor inlichtingen en opgave: 06-51147821.

Het Munnikenlands Gerij is is opgericht op 27 mei 1999 door erelid Koos Tromp. "Iedere menner, groen of ervaren, kan bij ons terecht", laat de vereniging weten. "Het woord gezelligheid reist met ons mee op de bok." Op dit moment telt het Munnikenlands Gerij ongeveer 30 actieve leden.