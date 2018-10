Terecht verlies voor SKV in Spijkenisse

SLEEUWIJK • Onder prachtige weersomstandigheden is het SKV zaterdag niet gelukt om van Olympia de winnen.

De wedstrijd in Spijkenisse eindigde in 17-11. Beide ploegen hadden in de beginfase moeite om de korf te vinden. Zo scoorde Stefan de Jong pas na 7 minuten de 0-1 uit een afstandsschot. Daarop volgde al snel een score van Olympia. SKV moest wel duidelijk wennen aan het grote veld. Toch pakte de ploeg dit goed op en bleef in het kielzog van Olympia aanhaken tot 4-3. Vlak voor rust werd het echter al 9-4.

Na rust kon SKV ook geen potten breken. Olympia speelde slim en maakte een sprongetje naar 11-5. De topschutter van vorige week Joost de Jong werd gebracht. Hij maakte gelijk de 12-6 en zorgde voor meer tempo in de aanvallen. SKV probeerde aan te pikken na de 14-9, met weer een strafworp van Robin Duizer. De aansluiting kwam echter niet en Olympia liep uit naar 17-9 en 17-11. Routinier Arne van Weelden scoorde nog twee keer.