Hanno de Joode nieuwe voorzitter vv Woudrichem

WOUDRICHEM • Hanno de Joode (49) is de nieuwe voorzitter van vv Woudrichem. De Joode neemt de hamer over van Kees Braat, die drie jaar voorzitter is geweest. Eerder zat Braat ook drie jaar als secretaris en elf jaar als penningmeester in het bestuur.

Andreas Nederveen is de nieuwe penningmeester van de zaterdagtweedeklasser en Martijn van den Heuvel werd in de algemene vergadering gekozen als bestuurslid Facilitaire Zaken. Remco Pronk wordt bestuurslid Voetbalzaken. Hiermee is het bestuur van vv Woudrichem weer compleet.

Prettig en veilig

De Joode brengt verjonging in het bestuur. Hij heeft onder meer een persoonlijke reden om zijn kandidatuur te aanvaarden: "Het is mijn club. Ik ben net als Kees al 43 jaar lid van de vereniging. Mijn opa is bij de oprichting van vv Woudrichem betrokken geweest in 1932 en mijn vader is tien jaar voorzitter geweest. Ik heb daarom altijd al het gevoel gehad dat ik ook voorzitter zou worden. Verder heb ik ruimte gekregen om de vacatures van penningmeester en facilitaire zaken in te vullen. Met Andreas Nederveen en Martijn van den Heuvel heb ik jaren gevoetbald en kan ik goed overweg. Verenigen wil ik overigens in alle geledingen binnen de club. Iedereen moet zich prettig en veilig voelen op de vereniging. Het streven is ook om zelfstandig te blijven als club en met het eerste elftal zo hoog mogelijk te acteren."

Zonnepanelen

Kees Braat kijkt terug op drie succesvolle jaren als voorzitter waarin een kunstgrasveld is gerealiseerd, nieuwe kleedkamers, ledverlichting en een opgefriste clubkrant. Zonnepanelen is nog de enige wens die niet ingevuld is, maar als het aan Kees ligt wil hij zich daar de komende jaren voor inzetten. Met zijn netwerk en de goede relatie die hij heeft opgebouwd met de gemeente hoopt hij ook op het punt van verduurzaming iets te kunnen betekenen voor zijn vereniging. De Joode: "Ik reken op hem, want 26 jaar bestuurservaring laat je niet zomaar vertrekken."