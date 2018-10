Makkelijke middag voor ACKC

ALMKERK • ACKC heeft zaterdagmiddag eenvoudig laagvlieger Thor aan de kant gezet.

In Almkerk werd het 21-7 voor de thuisploeg, een duidelijk voorbeeld van het krachtsverschil tussen de Almkerkers en de Rotterdammers.

Via een 5-0 voorsprong na tien minuten kon ACKC gemakkelijk via o.a. de goed op schot zijnde Frank Bakker, Stef Mommers en Wietze de Vries de ruststand op 10-3 bepalen. In de rust werden de puntjes nog eens goed op de i gezet en in het tweede bedrijf liep ACKC gemakkelijk uit naar 16-3. Het gas ging er een beetje af, maar uiteindelijk werden de gasten nog getrakteerd op een 21-7 nederlaag.

Nog altijd staat ACKC samen met Korbatjo ongeslagen aan kop in de derde klasse.

Komende zaterdag 13 oktober speelt ACKC een uitwedstrijd in Spijkenisse tegen Olympia. Aanvang van deze wedstrijd is 15:30 uur.