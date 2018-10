ZVDO'74 speelt gelijk in thriller

ANDEL • ZVDO'74 heeft zaterdag in een spannende wedstrijd gelijk gespeeld tegen De Krabben uit Bergen op Zoom. In Andel werd het 9-9.

De mannen uit Bergen op Zoom begonnen gedreven aan de wedstrijd, dat zich uitte in een aantal goede kansen aan hun zijde. Keeper Rob Vos was echter ook scherp en hield de eerste schoten uit zijn doel. Het eerste van ZVDO '74 wist halverwege de eerste periode een aantal overtalsituaties te creëren, waaruit Seppe de openingstreffer van de wedstrijd kon scoren. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en dat was in de score te merken. De eerste periode werd met 3-2 voor ZVDO'74 afgesloten.

Ander beeld

De tweede en derde periode lieten een ander beeld zien. Het team uit Bergen op Zoom creëerde goede kansen en wist deze ook af te maken, terwijl ZVDO'74 minder in scoringspositie kwam en zodoende amper tot scoren kwam. Vlak voor het einde van de derde periode was het eerste team van De Krabben uitgelopen tot 4-8.

Met nog twee doelpunten in de laatste minuut voor ZVDO'74 werd de schade enigszins beperkt, maar het was duidelijk dat het de laatste periode anders zou moeten. In deze laatste periode waren de mannen van ZVDO'74 bij de les en scherper dan hun tegenstander. De achterstand was halverwege al omgebogen tot een gelijkspel: 8-8. Hierna ontvouwde zich een echte waterpolothriller. Met nog 1 minuut te spelen kreeg ZVDO'74 een uitgelezen kans om op voorsprong te komen uit een overtalsituatie, maar het mocht niet zo zijn. In de tegenaanval wisten De Krabben tot score te komen, en zo 40 seconde voor het eindsignaal op een 8-9 voorsprong te komen.

In een ultieme aanval wist Emiel een overtalsituatie te creëren en deze zelf af te maken, waarmee hij de score 25 seconden voor het einde op 9-9 zette. Aankomend weekend speelt ZVDO'74 uit tegen een andere promovendus, SWNZ uit Schijndel.