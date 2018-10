Tweede zege op rij voor dames Voltena

WERKENDAM • De volleybaldames van Voltena hebben zaterdag ook hun tweede wedstrijd in de topdivisie in winst omgezet.

In De Crosser in Werkendam werd Veracles met 3-0 verslagen. Het werd uiteindelijk 25-13, 25-14 en 25-17. Hierdoor staat Voltena bovenaan de ranglijst, met slechts één set tegen.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 20 oktober. Emi van Driel en Raisa Schoon mogen deelnemen aan de Jeugd Olympische Spelen. Met dank aan medewerking van Laudame Financials VCN Dames 1 en VV Utrecht Dames 1 is het gelukt om de wedstrijden van de komende twee weken te verplaatsen.

Dit betekent dat Voltena op 20 oktober weer in actie komt tegen Orion Volleybal Doetinchem DS1. De wedstrijd begint om 18:00 uur in Topsporthal Achterhoek in Doetinchem.